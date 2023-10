Bayer verteidigt Platz eins Joker Wirtz leitet Leverkusens Arbeitssieg in Wolfsburg ein

Die Jokerrolle ist für Wirtz nicht komplett unbekannt, aber freilich nicht alltäglich. Zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison gönnte Alonso dem 20-Jährigen eine Verschnaufpause und verzichtete auf eine Startelfnominierung. Das hing zum einen mit der USA-Reise des Deutschen Fußball-Bundes zusammen, bei der der Leverkusener Ausnahmekönner in beiden Partien von Beginn an ran durfte. Zum anderen aber auch mit dem Spielplan. Der weist nämlich auf nun drei Englische Wochen am Stück mit Herausforderungen für den Werksklub in Europa League, DFB-Pokal und Bundesliga hin.