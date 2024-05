Angeschlagener Bayer-Profi Florian Wirtz steht vor Belastungstest

Der Ausnahmekönner in einer Mannschaft voller Unterschiedsspieler hat am 21. April beim 1:1 in Dortmund einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen. Seitdem plagen ihn in dem Bereich Schmerzen. In der Bundesliga stand der 21-Jährige zuletzt Ende April beim 2:2 gegen Stuttgart für rund eine Viertelstunde auf dem Rasen. Allen voran nach seiner Einwechslung beim 2:2 im Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Rom vorige Woche wirkte der gebürtige Pulheimer sichtbar angeschlagen. Beim 5:0 in Bochum schonte ihn Coach Xabi Alonso wie schon am Spieltag zuvor in Frankfurt (5:1) komplett. Das Ziel ist klar: Wirtz soll sich für die Finalspiele schonen.