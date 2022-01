Florian Wirtz über... : „Bayer hat sich gut um mich bemüht“

Florian Wirtz ist mit 18 Jahren Bayer Leverkusens Schlüsselspieler. Foto: imago images/Wunderl

Leverkusen Bayer Leverkusens Offensivjuwel Florian Wirtz gibt selten Interviews. Nun hat er sich ausführlich geäußert. Wir fassen die wichtigsten Aussagen des 18-Jährigen zusammen.

Florian Wirtz ist einer der spannendsten Spieler des europäischen Fußballs, Interviews gibt der Senkrechtstarter von Bayer Leverkusen allerdings selten. In einer Medienrunde äußerte sich der 18-Jährige nun ausführlich über...

...seine rasante Entwicklung bei Bayer Leverkusen „Mein Ziel war, Stammspieler zu werden. Dass es so schnell gegangen ist, ist schön, aber ich mache mir keinen Druck. Es ging vielleicht schneller als man erwartet hat, darüber denke ich aber nicht viel nach. Ich fühle mich auch nicht so, dass die Leistung der Mannschaft nur an mir hängt. Ich weiß, dass ich gute Mitspieler habe und gebe einfach immer mein Bestes auf dem Platz. Das machen die anderen auch. Ich bin zufrieden, dass ich hier den Anfang meiner Profikarriere gemacht habe und fühle mich im Verein sehr wohl.“

...seine Freunde innerhalb des Kaders „Wir haben eine relativ junge Mannschaft, was für mich angenehm ist, weil ich viele Jungs habe, mit denen ich mich gut verstehe. Mit Jeremie Frimpong bin ich zum Beispiel fast jeden Tag zusammen. Ich glaube, dass wir jungen Spieler im Team viele gleiche Interessen haben. Das stärkt unsere Freundschaft und dadurch hält man auf dem Platz noch mehr zusammen. Ich verstehe mich aber mit allen Spielern gut, auch den älteren. Es gibt uns extra Energie auf dem Platz, dass wir für unsere Kollegen und für unsere Jungs kämpfen, hinter ihnen stehen, ihre Fehler gutmachen oder uns für sie freuen.“

...das Familienleben mit neun Geschwistern „Ich bin sehr glücklich, so eine große Familie zu haben. Es ist immer schön, wenn wir an Geburtstagen oder Feiertagen alle zusammen sind. Wir wohnen zwar nicht alle zusammen, aber ich sehe alle regelmäßig und habe mit allen ein gutes Verhältnis. Meine Geschwister unterstützen mich mit am meisten. Die Familie steht hinter mir. Das gibt mir Energie und ich freue mich, wenn sie im Stadion und stolz auf mich sind.“

...seine erstaunliche Abgeklärtheit auf dem Platz „Ich höre oft, dass meine Spielweise leicht, locker und befreit aussieht, aber auch bei mir ist es so, dass ich vor einem Spiel nervös bin. Ich glaube, das ist ganz normal. Wenn der Schiedsrichter anpfeift und die ersten Pässe gespielt sind, ist das aber auch wieder weg. Ich konzentriere mich einfach auf mein Spiel und versuche das zu machen, was ich am besten kann.“

...die aktuelle Saison mit Bayer 04 „Wir müssen uns darauf fokussieren, als Mannschaft zusammenzuhalten, kompakt zu bleiben und aggressiv zu spielen – auch gegen den Ball. Das ist uns zuletzt gut gelungen. Ich bin optimistisch, dass wir das auch in den nächsten Spielen so durchziehen können. Dann denke ich, dass wir mindestens den dritten Platz halten können.“

...seinen Wechsel aus der Jugend des 1. FC Köln nach Leverkusen „Ich habe die Zeit in der Jugend vom FC sehr genossen. Es hat viel Spaß gemacht und ich habe Freunde gefunden – und viele Leute, die Gutes für meinen fußballerischen Weg wollten. Der Wechsel ist natürlich nicht einfach so an mir vorbeigegangen, aber ich habe an meine Zukunft gedacht und bereue keine Entscheidung, die ich bis jetzt getroffen habe. Bayer hat sich gut um mich bemüht und ich habe hier die bessere Perspektive gesehen.“