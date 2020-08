Youngster der Werkself : Wirtz muss U-21-Debüt verschieben

Florian Wirtz (l) von Bayer 04 Leverkusen und Karim Onisiwo vom 1. FSV Mainz 05 kämpfen um den Ball. Foto: dpa/Martin Meissner

Leverkusen Bayers Florian Wirtz muss sich noch etwas Gedulden. Der 17-Jährige wird Stefan Kuntz beim Restart der U21-Nationalmannschaft nun doch nicht zur Verfügung stehen. Leverkusens Youngster soll nach dem Europa- League-Finalturnier zunächst das Training wieder aufnehmen.

Der 17 Jahre alte Florian Wirtz vom Bundesligisten Bayer Leverkusen steht nun doch nicht im aktuellen Aufgebot der deutschen U-21-Nationalmannschaft. Trainer Stefan Kuntz verzichtet in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen gegen Moldau und Belgien auf Wirtz und Torhüter Markus Schubert vom FC Schalke 04. „Natürlich stehen im September wichtige Spiele für uns an. Trotzdem schauen wir bei jedem Spieler, was das Beste für seine aktuelle Situation und die Weiterentwicklung ist“, wurde Kuntz am Donnerstag in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes zitiert.

Wirtz hat mit seinem Verein nach dem Finalturnier in der Europa League noch keine Vorbereitung absolviert. Bei dem Offensivakteur solle „vermieden werden, dass er direkt mit Pflichtspielen in die Saison startet“, hieß es in der DFB-Erklärung. „Florian Wirtz hätten wir sehr gerne dabei gehabt. Durch die Pause nach dem Europa-League-Turnier macht das aber aktuell wenig Sinn. Auch er soll zunächst mal eine anständige Vorbereitung absolvieren, bevor er seine ersten U-21-Länderspiele macht“, sagte Kuntz. Der Teenager hätte in den Partien jüngster deutscher U-21-Nationalspieler werden können.

Für Schubert wurde der Mainzer Finn Dahmen nachnominiert. Dem Schalker Schlussmann wolle man „in den nächsten Wochen die Chance geben, den Konkurrenzkampf um die Nummer eins im Schalker Tor anzunehmen. Das war für ihn in den vergangenen Wochen leider nicht möglich“, betonte Kuntz. Die Nachwuchs-Auswahl spielt in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2021 am 3. September in Wiesbaden gegen Moldau und fünf Tage später in Belgien.

(dpa/old)