Youngster trumpft auf : Florian Wirtz macht weiter Werbung für sich selbst

Stets den Ball im Blick: Leverkusens 17-jähriges Talent Florian Wirtz. Foto: AP (archiv) Foto: AP/Martin Meissner

Leverkusen Florian Wirtz von Bayer Leverkusen überzeugt sowohl im Test- als auch im Pokalspiel. Trainer Peter Bosz zeigt sich beeindruckt von den Leistungen seines erst 17 Jahre alten Schützlings.

Die Rückennummer 29 ist dieselbe, doch an die neuen Mitspieler, die ungewohnte Umgebung sowie den Fußball in der Premier League muss sich Kai Havertz wohl erst noch gewöhnen. Am Montagabend gab der Angreifer nach zehn Jahren unter dem Bayer-Kreuz das Debüt für seinen neuen Arbeitgeber aus London. Mit dem FC Chelsea siegte er zum Saisonauftakt mit 3:1 bei Brighton & Hove Albion. Dabei wirkte der kostspieligste Sommerzugang des Teams von Trainer Frank Lampard noch weit davon entfernt, auf der Insel angekommen zu sein. Havertz machte einen müden Eindruck, hatte kaum Ballkontakte und erntete darüber hinaus auch noch Spott in den Sozialen Medien für einen vollkommen missglückten Flankenwechsel. Kurzum: Es gibt Spieler, die sind deutlich besser in die Saison gestartet – zum Beispiel Florian Wirtz.

Der 17-jährige Profi der Werkself gehörte beim 7:0-Erfolg in der ersten Pokalrunde gegen den Regionalligisten Eintracht Norderstedt zu den auffälligsten Spielern der Leverkusener. Bayers Trainer Peter Bosz, der nicht gerade dafür bekannt ist, seine Talente in den Himmel zu loben, sagte nach dem starken Auftritt seines Schützlings inklusive eines Treffers gegen Hamburgs Pokalsieger: „Für mich war er der Beste auf dem Platz.“

Info Zunächst auf dem Flügel, zuletzt in der Zentrale Positionen Unter Trainer Peter Bosz kam Florian Wirtz bei den Profis von Bayer 04 bislang vor allem auf dem rechten Flügel zum Einsatz. In den letzten beiden Partien, in denen Wirtz zum Zug kam, stellte ihn Bosz allerdings jeweils im zentralen, offensiven Mittelfeld auf – eine Rolle, die bis zu seinem Wechsel auch Kai Havertz häufig einnahm.

Nach dem Wechsel von Havertz nach England liegt es am Niederländer, die Spieler zu finden, die den Abgang des deutschen Nationalspielers am ehesten kompensieren können. In der zurückliegenden Bundesliga-Saison war der Werksklub schon stark von der Treffsicherheit des 21-jährigen Ausnahmekönners abhängig. In den acht Partien, die Bayer 04 verlor, blieb Havertz jeweils ohne Torerfolg. Traf Havertz aber, punktete die Werkself stets dreifach. Das war insgesamt zehn Mal der Fall.

Es wird – wie Sportgeschäftsführer Rudi Völler, Geschäftsführer Fernando Carro und Bosz bereits unisono betonten – Aufgabe der gesamten Mannschaft sein, den Verlust ihres gefährlichsten Angreifers aufzufangen. Sowohl von Kerem Demirbay als auch Nadiem Amiri erwarten die Leverkusener Verantwortlichen eine Steigerung im Vergleich zu ihrer jeweils ersten Saison unter dem Bayer-Kreuz. Allerdings könnte auch Youngster Wirtz eine prominente Rolle einnehmen – und zum Leistungsträger aufsteigen. „Er ist ein sehr talentierter Spieler, den ich als Trainer sehr gerne im Kader habe. Er wird, sollte nichts dazwischenkommen, seine Minuten bekommen in dieser Saison“, sagte Bosz unlängst. Man müsse zwar vorsichtig sein, da Wirtz noch sehr jung sei. Aber: „Mich überrascht, was er für physische Leistungen bringt. Die sind schon beeindruckend.“

Seit Wirtz 14 Jahre ist, hatten ihn die Klubverantwortlichen um Sportdirektor Simon Rolfes auf dem Zettel. Als sich im vergangenen Winter die Chance bot, schlug Bayer 04 zu und verpflichtete den im Oktober in der U21-Nationalmannschaft debütierenden Youngster vom Rivalen 1. FC Köln. Die Ablöse soll bei rund 300.000 Euro gelegen haben. Eine Investition, die sich schon jetzt mehr als rentiert hat.

Wirtz ist technisch stark, präzise im Passspiel, torgefährlich und zudem mit einem Faible für den Beinschuss ausgestattet. Im Angriff ist er – ähnlich wie Havertz – im Mittelfeld aber auch auf den Außenbahnen einsetzbar. Der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold spielt unbekümmert, mutig und hat beim Testspiel gegen Anderlecht (1:1) und gegen Norderstedt abermals gezeigt, dass mit ihm schon in der am Sonntag in Wolfsburg beginnenden Bundesliga-Saison zu rechnen ist.

Bereits nach dem Neustart im Mai setzte Bosz vereinzelt auf den gebürtigen Pulheimer, machte ihn durch seinen Startelfeinsatz in Bremen zum drittjüngsten Bundesligaspieler (17 Jahre, 15 Tage). Bei der Niederlage zum 2:4 Anfang Juni gegen Bayern München erzielte Wirtz dann auch gleich sein erstes Tor als Profi – und trug sich als jüngster Bundesligatorschütze (17 Jahre und 34 Tage) in die Geschichtsbücher ein.