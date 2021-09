1:0-Sieg gegen Mainz : Florian Wirtz ist Bayer Leverkusens Spielentscheider

Leverkusen Bayer Leverkusen schlägt auch den FSV Mainz dank eines Treffers des Toptalents mit 1:0 und rückt auf Platz zwei vor. Doch der aktuelle Erfolg der Werkself hat mehrere Väter.

Immer wieder Florian Wirtz . Es vergeht kaum eine Woche, in der das Toptalent von Bayer Leverkusen nicht einen neuen Rekord aufstellt und für Aufsehen in Fußballdeutschland sorgt. Beim hart erarbeiteten 1:0 (0:0) der Werkself gegen starke Mainzer war der gebürtige Pulheimer einmal mehr der Sieggarant. Sein spielentscheidender Treffer nach rund einer Stunde war das bereits zehnte Bundesliga-Tor des deutschen A-Nationalspielers. Mit 18 Jahren und 145 Tagen ist er damit jüngster Profi der Liga-Geschichte, der diese Marke erreicht hat. Zuvor hielt Lukas Podolski diesen Rekord.

„Ein geiler Zocker“, urteilte Lukas Hradecky nach dem Schlusspfiff. „Wahrscheinlich schreibt er Woche für Woche Geschichte. Jetzt ist es wichtig, dass er am Boden bleibt in der Kabine. Er macht es aber überragend und arbeitet hart an sich“, sagte der Bayer-Kapitän über den Youngster, der seit Wochen in Topform ist. „Er bricht die Rekorde Woche für Woche. Ich hoffe, dass er auch der Älteste mit 200 Toren wird“, betonte der finnische Schlussmann. Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong, der die Vorarbeit zum Treffer von Wirtz gab, stimmte in die Lobgesänge ein. „Er ist erst 18 Jahre alt. Die Zukunft für ihn erscheint strahlend“, sagte der selbst nur zwei Jahre ältere Niederländer.