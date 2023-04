Bayers Offensiv-Juwel Wirtz hat „einfach wieder Spaß“ am Fußball

Bei der 2:3-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Belgien wenige Tage zuvor war er noch vor der Pause von Bundestrainer Hansi Flick vom Platz genommen worden. „Das wünscht sich natürlich niemand, so früh ausgewechselt zu werden. Wenn es passiert, muss man es wegstecken“, betonte Wirtz. Gesagt, getan. Seit er wieder an Bord ist, geht es für die Werkself steil bergauf. Nach dem vierten Bundesliga-Sieg in Serie hat sich Bayer inzwischen auf den siebten Platz vorgeschoben und kann mit einem weiteren Erfolg am Samstag gegen Eintracht Frankfurt sogar an den sechstplatzierten Hessen vorbeiziehen.