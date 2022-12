0:3 bei Comeback in Glasgow Rolfes bremst zu hohe Erwartungen an Wirtz

Tatsächlich gibt es an Bayers erstem von vier Testspielen in der Winterpause einiges auszusetzen. Die Rangers starten bereits am Donnerstag gegen Hibernian Edinburgh in die Liga. Entsprechend fit, austrainiert und forsch ging das Team des neuen Trainers Michael Beale den Test gegen Bayer an. Vor allem Malik Tillman war kaum zu bremsen. Die Leihgabe des FC Bayern erzielte das 1:0 (15.) und 2:0 (21.), Scott Arfield ließ in der Schlussphase den 3:0-Endstand folgen (84.). Dass Kapitän James Tavenier noch einen Elfmeter an den Pfosten setzte (81.) und die Schotten einige weitere gute Gelegenheiten ausließen, macht das Ergebnis gar schmeichelhaft für die Leverkusener. Sie kamen ihrerseits durch Kopfbälle von Jonathan Tah (12./34.) und einen Außennetztreffer von Amine Adli (39.) zu guten Chancen – und durch Noah Pesch, der nach feinem Pass von Wirtz an Glasgows Keeper Allan McGregor scheiterte (75.).