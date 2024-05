Oberschenkelprobleme Angeschlagener Wirtz pausiert auch in Bochum

Florian Wirtz wird wie schon beim Ligaspiel in Frankfurt (5:1) auch am Sonntag (19.30 Uhr) in Bochum nicht im Kader der Werkself stehen. Das kündigte Cheftrainer Xabi Alonso nach dem 2:2 am Donnerstag gegen die AS Rom an. Im Halbfinal-Rückspiel der Europa League hatte der Spanier seinen Ausnahmekönner erst zehn Minuten vor dem Ende der Partie eingewechselt. In seinen wenigen Szenen war dem 21-Jährigen anzumerken, dass er derzeit nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist.