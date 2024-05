Motivationskünstler Bayer findet immer neue Wege

Als der Unparteiische Christian Dingert Bayers 5:1-Kantersieg in Frankfurt mit dem Schlusspfiff besiegelte, war die Freude auf der Bank der Leverkusener groß. Co-Trainer Sebastian Parrilla, der den gesperrten Xabi Alonso an der Seitenlinie vertreten hatte, bekam von Robert Andrich, Nathan Tella und Co. nach seinem gelungenen Debüt als Chefcoach erst einmal eine Wasserdusche verabreicht. Es wurde gemeinsam gelacht, gejubelt, gefeiert – wie schon so oft in dieser außergewöhnlichen Saison. Die Werkself macht tatsächlich den Eindruck, als würde sie es nicht zulassen, auch nur ein Spiel zu verlieren. Denn sie findet immer neue Wege, sich zu motivieren.