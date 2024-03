Umworbener Bayer-Coach Klubchef Carro plant neue Saison mit Alonso

Der spanische Trainer hat am Sonntag mit dem 3:2 in Freiburg seinen 50. Sieg im 75. Spiel als Leverkusener Coach gefeiert. Sein Team führt die Bundesliga-Tabelle derzeit mit zehn Punkten vor dem FC Bayern an, steht im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Fortuna Düsseldorf und hat zudem das Viertelfinale der Europa League gegen West Ham United erreicht. „Wir versuchen, ruhig zu bleiben“, sagte Carro. „Am Ende wollen wir so viele Titel möglich.“ Zuletzt schaffte es der Werksklub 1993 mit dem Gewinn des DFB-Pokals, eine Trophäe ins Rheinland zu holen. „Überhaupt nach 31 Jahren wieder einen Titel zu gewinnen, wäre für uns außergewöhnlich.“