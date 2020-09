Fernando Carro im Gespräch : „Wir werden keine verrückten Dinge machen“

Interview Leverkusen Bayer Leverkusens Geschäftsführer spricht vor dem Pflichtspielauftakt gegen Eintracht Norderstedt über die Wechsel von Kai Havertz und Kevin Volland, die Folgen der Corona-Pandemie für den Klub und weitere mögliche Transfers.

Herr Carro, am Wochenende startet für Bayer 04 die Pflichtspielsaison, allerdings läuft der Profi-Fußball weiter im Notbetrieb. Verspüren Sie trotzdem so etwas wie Vorfreude?

Fernando Carro Vorfreude auf jeden Fall, aber es ist schon ein merkwürdiges Gefühl. Die Vorbereitung war extrem kurz, wir stecken mitten in der Transferphase und jetzt geht es auch schon wieder los. Wir müssen die Situation aber so akzeptieren und können nur hoffen, dass die Mannschaft nach zwei Wochen Pause ihre Form schnell findet. Ich gehe davon aus, dass in der Liga generell und bedingt durch die azyklischen Belastungen zuletzt generell noch viel stärker rotiert wird. Jeder Trainer muss sich strategisch genau überlegen, welchen Spieler er wie und wann einsetzt.