Sieg zum Abschied : Bayer Leverkusen feiert sich und Rudi Völler

Leverkusen Die Werkself schlägt Freiburg spät mit 2:1. Für die Fußball-Ikone der Rheinländer endet nach über zwei Jahrzehnten in sportlicher Verantwortung eine Ära. Die geballte Fußballprominenz ist bei Rudi Völlers Abschied dabei.

Auch für jemanden, der im Fußball viel erlebt hat, gibt es erste Male. Als die Fans von Bayer Leverkusen nach dem 2:1 im Saisonfinale gegen den SC Freiburg den scheidenden Sportgeschäftsführer Rudi Völler forderten, blieb diesem keine andere Wahl, als dem Wunsch des Anhangs nachzukommen – und er stieg zum ersten Mal in knapp 40 Jahren Profifußball auf den Zaun. Als Vorsänger stimmte der 62-Jährige nach seinem letztem Spiel als Verantwortlicher beim Werksklub ein „Uffta Täterä“ an. „Das Wichtigste ist, dass ich mich nicht verletzt habe“, sagte er mit einem Augenzwinkern. „In meinem Alter muss man ja aufpassen bei solch akrobatischen Aktionen.“

Am Ende seiner fast halbstündigen Rede betonte Völler noch einmal, dass er in seinem Leben „viel Glück“ hatte. „Mein Wunsch ist, dass ihr alle das Glück und die Zufriedenheit habt, die ich hatte. Und dass ich noch viele Jahre Zeit bekomme, euch dabei zuzusehen.“ Dies wird er künftig als Mitglied des Gesellschafterausschusses sowie Botschafter der Leverkusener tun. Denn so ganz ohne Bayer 04 und Fußball kann Völler dann eben doch nicht.