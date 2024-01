Werkself souverän Bayer feiert gelungene Generalprobe gegen Venedig

Sechs Tage vor der ersten Pflichtpartie des neuen Jahres am Samstag (15.30 Uhr) in Augsburg hat sich die Werkself wie bereits so häufig in dieser Saison in Spiellaune gezeigt. Beim Test vor 12.796 Zuschauern in der BayArena stellte die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso die Weichen früh auf Sieg. Der 4:1 (3:0)-Erfolg gegen den Tabellenzweiten der italienischen Serie B hätte bei konsequenter Chancenverwertung sogar noch höher ausfallen können. Einige Leverkusener betrieben Werbung in eigener Sache.