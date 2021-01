Dünne Personaldecke : Bayers Spiel fehlt Frische in Kopf und Beinen

Der gerade erst von seinem Handbruch genesene Karim Bellarabi war am Samstag gegen Wolfsburg die einzige Wechseloption für die Offensive der Werkself. Foto: AP/Martin Meissner

Leverkusen Die Werkself steht vor kritischen Wochen. Verletzungen schwächen den Kader, es fehlen offensive Optionen und der Spielplan ist gnadenlos. Die Zeit für Wintertransfers wird knapp.

Dass der Profifußball ein schnelllebiges Geschäft ist, gilt als Binsenweisheit. Doch an kaum einer Mannschaft lässt sich die Flüchtigkeit des Moments so gut erkennen, wie derzeit an der Werkself. Vor rund vier Wochen war das Team von Trainer Peter Bosz noch Tabellenführer und begeisterte die Liga mit Effektivität im Angriff, Stabilität in der Defensive und einer klar strukturierten Spielidee. Doch dann kam die Last-Minute-Niederlage gegen den FC Bayern München vor Weihnachten. Seitdem läuft es nicht mehr wirklich rund.

„Wolfsburg hat seine Sache gut gemacht und beim Tor die Effektivität gezeigt, die wir nicht hatten“, sagte Schlussmann Lukas Hradecky nach dem 0:1 am Samstag. „Uns hat dann ein bisschen das Kombinationsspiel und die Imagination gefehlt. Das war zu wenig vorne.“ Der VfL habe „gut und stabil“ agiert, Bayer indes sei vieles nicht gelungen. „Aber wir müssen jetzt auch nicht von der Brücke springen. Scheiß Tage passieren eben – und das war so einer.“ Man werde das Spiel gründlich analysieren, ehe am Samstag in Leipzig (18.30 Uhr) das nächste Topspiel binnen weniger Wochen anstehe.

INFO Die anstehenden Spiele der Werkself 30. Januar RB Leipzig (A)



2. Februar RW Essen (A)



6. Februar VfB Stuttgart (H)



13. Februar FSV Mainz (H)



18. Februar Young Boys Bern (A)

Vier Punkte hat Bayer aus den vergangenen sechs Ligaspielen geholt. Das ist eine Bilanz, die angesichts der ambitionierten Saisonziele nachdenklich stimmen muss – zumal sich das obere Tabellendrittel durch Patzer der direkten Konkurrenten verdichtet hat. Nur noch drei Zähler trennen den Dritten aus Leverkusen vom Siebten aus Dortmund. Seit dem Jahreswechsel ragen aus Leverkusener Sicht nur die Erfolgserlebnisse im Pokal gegen Frankfurt (4:1) und in der Liga gegen den BVB (2:1) positiv heraus. Abgesehen davon ist es jedoch bislang ein eher tristes 2021 für die Werkself – auch wegen Julian Baumgartlingers wahrscheinlich schwerer Knieverletzung und einigen weiteren Ausfällen. Dem Trainer gehen vor allem im Angriff die Alternativen aus.

„Ich hatte an der Seitenlinie den Eindruck, dass wir nicht mehr die Kraft und die Frische hatten, um Wolfsburg noch gefährlich zu werden“, sagte Bosz mit Blick auf die zweite Halbzeit. Normalerweise hätte er dann entsprechend ausgewechselt, doch die Personallage sei „dünn“ gewesen. Abgesehen von Karim Bellarabi, der nach seinem Handbruch noch nicht 100 Prozent fit sei, habe der Niederländer keine Optionen für offensive Wechsel gehabt. Die Konsequenz des Mangels: Spieler wie Leon Bailey, Moussa Diaby oder Nadiem Amiri erhalten keine Verschnaufpausen. Die Frische in Kopf und Beinen leidet.

Entsprechende Transferpolitik kann das ändern. Noch bis Ende der Woche haben Sportgeschäftsführer Rudi Völler und Sportdirektor Simon Rolfes Zeit, Verstärkungen zu finden. Am 1. Februar schließt das Zeitfenster für Wechsel. Zuletzt kursierten vor allem zwei Namen im Umfeld des Werksklubs, der in Timothy Fosu-Mensah unlängst bereits einen Rechtsverteidiger von Manchester United verpflichtet hat. Für 1,7 Millionen Euro wechselte der 23-jährige Niederländer zum Bundesligisten.

Teurer dürften die beiden Offensivoptionen für die linke Außenbahn werden: Demarai Gray (24) von Leicester City und Kamaldeen Sulemana (18) vom FC Nordsjaelland. Letzterer soll schon länger auf dem Wunschzettel der Verantwortlichen stehen, doch bislang scheiterete ein Wechsel wohl an den Ablöseforderungen. Sulemana ist bis Dezember 2024 an den dänischen Erstligisten gebunden. Der wiederum fordert einen zweistelligen Millionenbetrag, um das ghanaische Talent noch in diesem Winter ziehen zu lassen. Dem Vernehmen nach bietet Leverkusen bislang rund sechs Millionen Euro.