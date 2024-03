Acht Spiele vor Schluss Bayer fehlen nur noch ein paar Siege

Um für einen erfolgreichen Abschluss einer schon jetzt historischen Saison zu sorgen, benötigt Bayer aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht einmal eine perfekte Bilanz bis Mitte Mai. Mit nun schon 70 Punkten auf dem Konto haben sie inzwischen beinahe so viele Zähler gesammelt wie die Münchner Meistermannschaft aus der Vorsaison, die sich am Ende punktgleich mit 71 Zählern vor Dortmund an die Spitze setzte. Überhaupt knackte der Rekordmeister die 80-Punkte-Marke in den vergangenen fünf Spielzeiten nur ein Mal: mit Hansi Flick als Trainer in der Triple-Saison 2019/20 (82).