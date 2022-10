Öffentlicher Brief : Bayer Leverkusens Fans nehmen Spieler in die Pflicht

Die Leverkusener Robert Andrich und Lukas Hradecky diskutieren nach einem verloren Spiel mit dem eigenen Anhang. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Unmut bei dem Anhang von Bayer Leverkusen wächst zunehmend. Eine weitere schwache Leistung sowie Niederlage an diesem Samstag gegen Wolfsburg (15.30 Uhr) könnte das Fass endgültig zum Überlaufen bringen.

In einem öffentlichen Brief hat der Dachverband der aktiven Fanszene von Bayer Leverkusen, „Nordkurve12“, Mannschaft und Geschäftsführung des Werksklubs scharf kritisiert. Im dem drei DIN-A4-Seiten umfassenden Schreiben ist von einer „Leiharbeitermentalität“ bei den Profis die Rede. Der Klubführung wird unter anderem vorgeworfen, die „allseits bekannte Wohlfühloase“ zu pflegen. Für das Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Wolfsburg kündigten die Fans allerdings noch einmal ihre uneingeschränkte Unterstützung an.

Xabi Alonso steht in seiner erst dritten Bundesligapartie als Trainer der Werkself bereits unter Zugzwang. Beim 1:5 zuletzt in Frankfurt leistete seine durch die Niederlage auf den Relegationsplatz abgerutschte Mannschaft bedenklich wenig Gegenwehr. Ähnliches sollte nicht erneut passieren, denn sonst droht die Stimmung unter dem Bayer-Kreuz endgültig zu kippen. Dass der eigene Anhang die Spieler durch den Brief noch einmal in die Pflicht genommen hat, wertet der Spanier indes positiv. „Es ist gut, dass wir den Druck spüren“, sagte Alonso.