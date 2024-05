Serienretter aus München Bayers Fans lieben Leihspieler Josip Stanisic

Bereits vor wenigen Wochen in Dortmund hatte Stanisic in der siebten Minute der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand getroffen. Nun rettete er Bayers Serie erneut. „Vor allem nach dem 0:2 war es ein schweres Stück Arbeit“, betonte er. „Wir hatten viele Chancen, aber es wollte einfach nichts reingehen.“ Dann habe die Mannschaft wieder einmal gezeigt, was sie auszeichne: „Egal, wer spielt, egal wer reinkommt – jeder gibt Vollgas.“ Während seiner Zeit auf der Bank und vor seiner Einwechslung in der 90. Minute sei der kroatische Nationalverteidiger derweil beinahe verzweifelt. „Aber es gibt solche Tage, an denen man statt 20 vielleicht 30 Torschüsse braucht, um zwei Tore zu machen.“