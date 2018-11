Bayer 04 Leverkusen: Fans kritisieren Polizei für Pfefferspray-Einsatz

Mönchengladbach/Leverkusen Der Vorfall ist bereits einige Tage her, nun wurde er bekannt: Nach dem Pokalspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen sind Fans aneinandergeraten. Die Leverkusener beklagen das Vorgehen der Polizei.

Der 5:0-Pokalerfolg von Bayer 04 Leverkusen bei Borussia Mönchengladbach hatte für einige Fans ein Nachspiel. Auf dem Nachhauseweg sind Anhänger beider Klubs am späten Mittwochabend am Hauptbahnhof Mönchengladbach aneinandergeraten. Polizisten trennten die Fan-Lager daraufhin und setzten Pfefferspray ein.

Auf einem Video, das die „Kurvenhilfe Leverkusen“ auf ihrer Facebookseite veröffentlichte, ist zu sehen, wie die Beamten das Spray einsetzen, nachdem sie zuvor mit einer Flüssigkeit bespritzt worden waren. Die Leverkusener Initiative teilte dazu mit: „Nach dem DFB-Pokalspiel vergangenen Mittwoch in Mönchengladbach ereignete sich unseren Informationen nach ein Zwischenfall mit der Polizei. Aufgrund fehlender bzw. unzureichender Fan-Trennung und unkoordinierter Organisation haben die eingesetzten Beamten am Mönchengladbacher Hbf die sich am Gleis befundenen Leverkusener in einen Zug gedrängt und - wie auf dem Video zu sehen ist - CS-Gas in diesen gesprüht. Uns liegen Berichte von diversen Personen mit Augenreizungen und Gesichtsschwellungen vor, des Weiteren mussten mehrere Personen von einem Notarzt versorgt werden.“