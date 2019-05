Spekulationen um Wechsel des Bayer-Stars : Fällt Brandts Entscheidung in Barcelona?

Leverkusen Bayer Leverkusens Julian Brandt soll vor einem Wechsel nach Dortmund stehen. Derzeit ist er auf Mannschaftsfahrt in Spanien.

In Barcelona feiert die Werkself derzeit das Erreichen der Champions League. Auf Instagram dokumentieren die Profis anschaulich ihre Erlebnisse in der katalanischen Hauptstadt. Zu sehen sind unter anderem Kai Havertz und Kevin Volland, die in einer Karaoke-Bar Elton Johns „Can You Feel The Love Tonight“ in ihrer eigenen Version zum Besten geben, Sam Schreck, der mit Panagiotis Retsos und weiteren Teamkollegen die Hafenpromenade entlang schlendert, und Dominik Kohr, wie er den Ausblick vom Dach seines Hotels zeigt – Swimmingpool inklusive.