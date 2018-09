Bayer 04 Leverkusen fährt ohne Charles Aránguiz zum FCB

Leverkusen Trainer Heiko Herrlich muss für die Partie beim Rekordmeister abermals auf den chilenischen Mittelfeldspieler verzichten, der wegen Knieproblemen ausfällt. Er fordert von seinem Team die „absolute Geilheit, Spiele zu gewinnen“.

Das Lazarett unter dem Bayer-Kreuz lichtet sich allmählich: Sowohl die Bender-Zwillinge, Wendell und Torhüter Lukas Hradecky haben ihre Verletzungen überstanden und melden sich für die Partie am Samstagmittag beim FC Bayern München (15.30 Uhr) einsatzfähig. Seine vermeintliche Wunschelf wird der unter Druck geratene Trainer Heiko Herrlich beim Rekordmeister dennoch nicht aufbieten können. Denn: Bei Charles Aránguiz haben sich am Dienstag beim Länderspiel von Chile in Südkorea alte Knieprobleme erneut bemerkbar gemacht – und er musste zur Pause ausgewechselt werden. „Charles wird uns leider nicht zur Verfügung stehen“, bestätigte Herrlich den Ausfall des Mittelfeldmotors.

Ein Mitwirken des 29-Jährigen wäre vor allem deshalb wichtig gewesen, um der Werkself den zuletzt mangelnden Einsatzwillen, oder wie Herrlich es formulierte – die „absolute Geilheit, Spiele zu gewinnen“ – beizubringen. Jetzt muss Herrlichs Plan B wirken, um den vermeintlich übermächtigen Gegner von der Isar zu bezwingen oder zumindest den ersten Zähler der Saison zu gewinnen. „Die Statistiken sind eindeutig – es ist unheimlich schwer, dort Punkte mitzunehmen“, ist sich Herrlich der komplizierten Aufgabe bewusst. München hat mit einem 3:1 gegen Hoffenheim sowie einem 3:0 in Stuttgart einen Start nach Maß gefeiert und wenig überraschend früh in der Saison den ersten Platz in der Tabelle erobert. Vor allem Champions-League-Teilnehmer Hoffenheim hat beim Eröffnungsspiel aber gezeigt, dass man die Bayern mit ihrem neuen Trainer Niko Kovac durchaus ärgern kann. „Klar schauen wir, wie andere gegen sie gespielt haben und wo sich vielleicht Chancen ergeben oder was man als Team tun muss, damit sie nicht zum Erfolg kommen“, erklärte Herrlich. „Letztlich versuchen wir aber, unseren Plan durchzusetzen.“