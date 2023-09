Zweiter gegen Erster Bayern ist der Bayer-Jäger

Kein anderer Klub war so häufig Tabellenführer, ohne je Deutscher Meister zu werden, wie Bayer Leverkusen. Seit dem Aufstieg in die Bundesliga vor mehr als 40 Jahren grüßte die Werkself bereits 74 Mal vom Platz an der Sonne. Auch in das mit Spannung erwartete Duell an diesem Freitag (20.30 Uhr/Dazn) zum Start in den vierten Spieltag beim punktgleichen Zweiten in München geht die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso als Ligaprimus. Nicht wenige Experten trauen der Werkself zu, in dieser Saison bis zum Schluss um den Titel mitspielen zu können.