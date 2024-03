Bayers Mittelfeldspieler Exequiel Palacios steht vor Comeback

Ihm ist klar, was am Sonntag auf seine Mannschaft zukommt. „Wir erwarten ein hartes und intensives Spiel, das für beide Seiten sehr wichtig ist. Die Spieler wissen besser als ich, was ein Derby in Köln bedeutet. In der Situation, in der wir sind, ist die Vorfreude sehr hoch.“ Vor allem die emotionale Seite des Nachbarschaftsduells beschäftigt den Spanier, der mit drei Gelben Karten Hypothek in den Spieltag geht. Eine weitere, und er wäre für das nächste Ligaspiel gegen Wolfsburg gesperrt. „Wir brauchen Herz und Kopf. Das gilt auch für mich. Ich kann nicht verlangen, was ich selbst nicht mache. Aber es wäre auch kein großes Problem, wenn ich mal auf der Tribüne sitzen müsste.“ Die Werkself gehe dann trotzdem vorbereitet auf den Rasen und wisse, was sie zu tun habe. Alonso: „Das ist das Wichtigste. Ich selbst spiele ja nicht.“