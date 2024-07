Bayer Leverkusens Mittelfeldspieler Exequiel Palacios hält Kurs Richtung nächster Titel

Nachdem Lisandro Martinez den Titelverteidiger aus Argentinien in Führung köpfte, blieb es bis zur Nachspielzeit bei dem knappen Vorsprung, unter anderem auch, weil Ecuadors Stürmer Enner Valencia einen Handelfmeter in der 62. Minute an den Pfosten setzte. In der ersten Minute der Nachspielzeit gelang dem Außenseiter der Ausgleich durch Kevin Rodriguez. Ohne Verlängerung ging es direkt ins Elfmeterschießen, bei dem Argentiniens achtmaliger Weltfußballer Lionel Messi als erster Schütze vergab. Den Vorteil konnte Ecuador allerdings nicht nutzen, am Ende stand es 2:4.