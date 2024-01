In Leipzig verletzt Palacios fehlt Bayer auf unbestimmte Zeit

Der Argentinier spielt seine bislang stärkste Saison unterm Bayer-Kreuz. In 17 Bundesliga-Einsätzen gelangen dem defensiven Mittelfeldspieler drei Tore und zwei Vorlagen. Während er also vorerst nicht zur Verfügung stehen wird, hat sich die Verletzung von Jeremie Frimpong als vergleichsweise glimpflich herausgestellt. Der niederländische Rechtsverteidiger der Leverkusener wurde in Leipzig nach einem heftigen Schlag auf den rechten Unterschenkel bereits nach einer halben Stunde ausgewechselt. Beim 23-Jährigen soll jedoch „keine strukturelle Verletzung“ vorliegen. Er werde „in der bevorstehenden Woche die Trainingsarbeit mit Bayer 04 wiederaufnehmen können“, teilte der Klub mit.