Nach Rekordtransfersommer : Europa League wäre für Bayer 04 zu wenig

Leverkusen Mehr als 90 Millionen Euro hat Bayer Leverkusen vor und während dieser Saison für neue Spieler ausgegeben. Sollte die Werkself am Ende Fünfter werden, wäre das eine Enttäuschung. Am Samstag trifft die Elf von Peter Bosz auf Mainz.

Am Samstag kann die Werkself einen Rekord aufstellen: Sollte sie Mainz schlagen, in der Abschlusstabelle aber hinter den aktuell um zwei Punkte und neun Tore besseren Gladbachern landen, würde das Team von Trainer Peter Bosz mit 63 Punkten als bester Fünfter seit Einführung der Drei-Punkte-Regel in die Liga-Geschichte eingehen. Das sei Bayers niederländischem Coach zufolge eine Herausforderung, für die es sich zu kämpfen lohne. Angesichts der im Vorfeld der Spielzeit getätigten Investitionen sowie der klaren Vorgabe, sich erneut für die Champions League zu qualifizieren, aber zugleich auch ein enttäuschender Liga-Abschluss.