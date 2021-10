Drei Spiele ohne Sieg : Es knirscht im Getriebe der Werkself

Kölns Benno Schmitz und Leverkusens Moussa Diaby (r.) schauen dem Ball hinterher. Foto: AP/Rolf Vennenbernd

Leverkusen Bayer 04 begeistert beim 2:2 gegen Köln für etwa 30 Minuten, danach gehen Leichtigkeit und Kontrolle über den Gegner verloren. Die Derbytorschützen Patrik Schick und Karim Bellarabi fallen zudem bis Mitte November aus.

Die Räume waren da – und sie waren großzügig bemessen. Doch in der zweiten Halbzeit gab es gegen den 1. FC Köln gleich mehrere Situationen, in denen die Werkself zwar mit viel Tempo in des Gegners Hälfte unterwegs war, oft auch in Überzahl, aber dann zu fahrig, ungenau und kompliziert agierte. Was Bayers Offensive bislang in dieser Saison auszeichnete, waren das schnörkellose Spiel nach vorne und das Ausnutzen der überlegenen Geschwindigkeit im Kader, gewürzt mit Spielwitz und Leichtigkeit. Doch beim 2:2 im Derby war nach starken 30 Minuten plötzlich Sand im Getriebe – es knirschte unübersehbar im Umschaltspiel der Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane.

Ein Beispiel ist die 75. Minute. Jeremie Frimpong zog das Tempo an, lief auf der rechten Seite über das halbe Feld nach vorne, passte dann aber schlecht nach innen, wo Kölns Defensive locker klären konnte. Kurz danach war es wieder der Niederländer, der bei einem Vorstoß zu lange wartete, ehe er auf Moussa Diaby passte, der ins Nirgendwo flankte. Auch Patrik Schick agierte bei einem Konter zu ungenau. Seinen Heber ins Nichts quittierte Seoane an der Seitenlinie mit Unmutsbekundungen.

Das ist umso erstaunlicher, da die Protagonisten der vergebenen Chancen in der zweiten Halbzeit in der ersten halben Stunde des Derbys noch begeisterten. Diaby legte nach gut 15 Minuten Schicks Treffer zum 1:0 auf, Karim Bellarabi, der noch vor dem Seitenwechsel verletzt ausgewechselt werden musste, ließ 100 Sekunden später das 2:0 folgen. Auch danach trat Bayer dominant auf und kam immer wieder zu guten Umschaltmomenten. Doch je weiter die Zeit voranschritt, desto schludriger agierten die Leverkusener.

„Die Möglichkeiten waren da, aber wir haben es absolut nicht konsequent ausgespielt“, kritisierte Robert Andrich, der insgesamt eine starke Leistung im Derby zeigte und an beiden Treffern beteiligt war. „Wir müssen einfach das dritte oder vierte Tor machen, das Spiel in der ersten Halbzeit für uns entscheiden und den Gegner killen. Das haben wir nicht gemacht.“ Daraus müsse Bayer nun die richtigen Schlüsse ziehen und lernen – oder wie es Kapitän Lukas Hradecky umschrieb: „Wir hatten tausende Kontersituationen, in denen wir bessere Entscheidungen treffen müssen.“ Auch beim 1:1 in der Europa League in Sevilla ließ die Werkself in der Offensive Konsequenz sowie Entschlossenheit vermissen. Eine Gewohnheit soll daraus freilich nicht werden.

So bleibt nach einer Englischen Woche ohne Sieg, die mit dem 1:5 gegen Bayern München eigeläutet wurde, die Erkenntnis, dass Bayer etwas von seiner Leichtigkeit abhanden gekommen ist. „Aufgrund der zweiten Halbzeit müssen wir vielleicht sogar froh sein, dass wir noch 2:2 spielen“, sagte Andrich mit einer Mischung aus Enttäuschung und Realitätssinn.

„Wir hatten viele Umschaltmomente in Überzahl, wo wir mit mehr Effizienz, Entschlossenheit und Sicherheit noch ein Tor hätten erzielen müssen“, sagte Seoane, der von einem letztlich verdienten Punkt für den FC sprach. Zudem habe sein Team nach und nach Kontrolle über den Gegner verloren und weniger Ballbesitz gehabt. „In der zweiten Halbzeit ist das Spiel total an uns vorbeigelaufen“ monierte der Coach. „Das sind Punkte, die wir in den nächsten Spielen verbessern müssen.“ Dann allerdings ohne Schick und Bellarabi, die sich im Derby verletzt haben und mehrere Wochen ausfallen (siehe Infokasten).