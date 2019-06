Hochkarätiger Testspielgegner : Werkself eröffnet gegen den FC Valencia die Saison

Leverkusen Champions-League-Teilnehmer unter sich: Bayer 04 spielt zur offiziellen Saisoneröffnung am 4. August in der BayArena gegen den spanischen Erstligisten FC Valencia.

Auf die Fans der Werkself wartet in der Vorbereitung auf die Saison 2019/20 ein besonderes Testspiel: Das Team von Trainer Peter Bosz empfängt im Rahmen der Saisoneröffnung am Sonntag, 4. August, den spanischen Champions-League-Teilnehmer und aktuellen Pokalsieger FC Valencia. Anstoß in der BayArena ist um 14 Uhr.

Der FC Valencia hat eine überzeugende Saison in der Primera División gespielt. Die „Blanquinegros“ erreichten nicht nur Rang vier und damit die erneute Qualifikation für die Champions League, sie stießen auch bis in das Pokalfinale vor, in dem sie etwas überraschend den FC Barcelona mit 2:1 besiegten und so zum achten Mal die Trophäe an die spanische Mittelmeerküste holten. International war nach der Gruppenphase die Champions League für die Spanier beendet, doch in der Europa League war erst im Halbfinale gegen den FC Arsenal Endstation.