Revanche in der Europa League Bayer erhält gegen Rom eine zweite Chance

Es ist eine dieser Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Nachdem Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison im Halbfinale der Europa League gegen die AS Rom ausschied, kommt es in diesem Jahr im gleichen Wettbewerb in der gleichen Runde in der gleichen Konstellation zu einem Wiedersehen. Wenn das Hinspiel am Donnerstag in der italienischen Hauptstadt angepfiffen wird (21 Uhr/RTL), dürften einige Profis die Vorgeschichte in den Köpfen haben – auf beiden Seiten.