Nach Abgängen von Top-Stars : Bayer 04 gegen RB Leipzig – das Duell der Gerupften

Tragen jetzt London-Blue statt Leverkusen-Rot oder Leipzig-Weiß: Kai Havertz (M.) und Timo Werner (r.). Foto: AFP/RICHARD HEATHCOTE

Leverkusen Bayer Leverkusen und RB Leipzig haben ihre Topspieler in der Offensive, Kai Havertz und Timo Werner, im Sommer an Chelsea London verloren. Jetzt müssen sie sich neu sortieren. Das Aufeinandertreffen wird zeigen, wem das besser gelingt.

Timo Werner (24) verließ Leipzig für 53 Millionen Euro, Kai Havertz (21) Leverkusen für mindestens 80, mit allen möglichen Boni indes knapp mehr als 100 Millionen Euro. Beide Nationalspieler hatten dasselbe Ziel: den FC Chelsea. Am Samstag treffen ihre ehemaligen Vereine in der BayArena aufeinander (15.30 Uhr) – und beide Klubs sind nach den Abgängen ihrer Stars in einer Findungsphase.

Lesen Sie auch RB im Gegner-Check : Kapitän Sabitzer fehlt Leipzig gegen Leverkusen

Die Werkself ist mit einem 7:0 im Pokal gegen Viertligist Eintracht Norderstedt und einem 0:0 in der Liga in Wolfsburg in die Saison gestartet. Leipzig meisterte die erste Pokal-Runde gegen Nürnberg souverän (3:0) und fuhr gegen die Mainzer drei Punkte ein (3:1). Insofern gerät das direkte Duell der Champions-League-Aspiranten zu einer frühen Standortbestimmung für beide Teams.

Lesen Sie auch Peter Bosz fordert weitere Zugänge : Bayer muss sich ohne Havertz und Volland neu erfinden

„Sie sind eine sehr, sehr große Konkurrenz für uns“, sagt Leverkusens Trainer Peter Bosz und fügt einen Satz hinzu, den er genau so auf Havertz und Bayer anwenden könnte: „Werner war ein wichtiger Spieler für sie, der mit seiner Geschwindigkeit und seinen Toren immer gefährlich war.“ Aber auch ohne den Torjäger sei Leipzig nach wie vor eine gute Mannschaft. „Sonst wären sie nicht bis ins Halbfinale der Champions League gekommen“, betont Bosz.