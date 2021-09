Europa-League-Auftakt : Bayer 04 empfängt Budapest und Peter Stöger

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen bekommt es im ersten Europa-League-Spiel der Saison mit Ferencvaros Budapest zu tun. Der Trainer der Gäste kennt den Werksklub und die Bundesliga aus dem Effeff.

Mit der Europa League hat Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison ambivalente Erfahrungen gemacht. Die Werkself fegte durch die Gruppenphase, wurde mit 21:8 Toren und 15 Punkten Erster, musste sich jedoch im Februar in der ersten K.o.-Runde den Young Boys Bern geschlagen geben (3:4/0:2). Damals trainierte Gerardo Seoane die Schweizer, der nun Coach der Rheinländer ist. Er startet mit Bayer am Donnerstag gegen Ferencvaros Budapest in die Europa League (18.45 Uhr/TV Now).