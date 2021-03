„Wir brauchen die Punkte“ : Bayer will gegen Bielefeld nachlegen

Leverkusen Leverkusens Trainer Peter Bosz setzt auf die Energie aus dem Sieg gegen Gladbach. Platz vier ist das letzte verbliebene Saisonziel der Werkself.

Damit Leverkusen in der nächsten Saison wieder international mitmischen kann, braucht es Siege. Bosz hofft drauf, dass der 1:0-Erfolg in Mönchengladbach am vergangenen Wochenende das Ende des Negativlaufs seiner Mannschaft einläutet und etwaige Blockaden in den Köpfen seiner Spieler löst. „Wir sind in dieser schwierigen Situation, weil wir zu viele Spiele verloren haben und wir brauchen die Punkte“, betont der 57-Jährige. „Es ist wichtig, dass wir nach dem Sieg in Gladbach nicht zufrieden sind und so weiter machen.“