Florian Wirtz

In einem Spiel ohne große Räume versuchte der 17-Jährige immer wieder erfolgreich, durch kluge, schnelle Pässe Räume zu schaffen. In manchen Szenen hatte er aber auch seine Probleme mit der aufmerksamen Defensive der Gäste. In der zweiten Halbzeit kam indes nicht mehr viel von ihm.

Note: 3-