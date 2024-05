Die Eintracht im Check Leverkusen ist in Frankfurt ein gern gesehener Gast

Darauf muss Bayer 04 achten „Es ist in dieser Saison noch keiner Mannschaft gelungen, Bayer Leverkusen zu besiegen. Das ist ein großer Anreiz für uns, die erste zu sein“, sagte Toppmöller und gab damit die Motivationsgrundlage für seine Mannschaft vor. Hinzu kommt, dass die Werkself in der Metropole am Main schon lange nicht mehr gut aussah. 1:5, 2:5, 1:2, 0:3, 1:2 – das sind die Ergebnisse der vergangenen Jahre aus Leverkusener Sicht. Bayers bislang letzter Ligasieg in Frankfurt gelang im November 2017 (1:0). Für die Tore ist vor allem der von Wechselgerüchten umrankte Omar Marmoush zuständig. Er steht nach wettbewerbsübergreifend 38 Einsätzen bei 16 Treffern und sechs Vorlagen. Auch der zentrale Mittelfeldspieler Junior Dina Ebimbe strahlt eine gewisse Gefahr aus (41/9/5). Für Torwart Kevin Trapp geht es noch um ein Ticket für den EM-Zug.