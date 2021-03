Negativserie im neuen Jahr : Bayers Bilanz des Grauens

Analyse Leverkusen Das Fußballjahr 2021 ist bislang ein Debakel für die Werkself. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz ist kaum wiederzuerkennen – und das liegt nicht nur am außergewöhnlichen Verletzungspech, das Bayer 04 derzeit heimsucht.

Es ist kein gutes Zeichen, wenn der Gästetrainer nach einem Auswärtssieg sein Gegenüber in Schutz nimmt. Christian Streich machte nach Freiburgs 2:1-Sieg in Leverkusen genau das mit Peter Bosz. Man dürfe nicht vergessen, wie belastend die andauernden Englischen Wochen für die Rheinländer gewesen seien, sagte der 55-Jährige. So könnten die Spieler gar nicht 100 Prozent fit sein. Natürlich habe es zudem auch Glück gebraucht, um die drei Punkte mitzunehmen. „Und das hat Bayer gerade nicht“ – Understatement aus dem Schwarzwald. Denn Bayer fehlt aktuell freilich mehr als Glück und Frische. Die Bilanz der vergangenen Monate ist schauderhaft.