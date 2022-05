Die Offensivspieler und der Trainer : So sieht das Rückrundenzeugnis für Bayers Profis aus

Sie zeichneten in der vergangenen Saison für 44 der 80 Bundesliga-Tore der Leverkusener verantwortlich: Moussa Diaby, Patrik Schick und Florian Wirtz (v.l.). Foto: AP/Martin Meissner

Leverkusen Florian Wirtz, Patrik Schick und Moussa Diaby haben entscheidenden Anteil an Bayer 04 Leverkusens historisch starker Offensivsaison.

In einer mehrteiligen Serie zeigen wir, wie sich die Schützlinge von Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane im zweiten Saisonabschnitt geschlagen haben. Heute stehen die Offensivspieler im Fokus.

Florian Wirtz Das Ausnahmetalent war bis zu seiner Verletzung im Derby Mitte März gegen Köln auch in der Rückrunde der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Leverkusener. Die Kreativität des 19-Jährigen ist im Kader der Werkself unerreicht, und auch im Ligavergleich gibt es nur wenige Spieler, die Technik, Übersicht und Ideenreichtum derart elegant vereinen, wie der offensive Mittelfeldspieler. Sein Kreuzbandriss dürfte ihn zum Leidwesen aller Fußballfans indes weite Teile der kommenden Hinrunde kosten – und vermutlich auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar. Note: 1

Info Der Trainer erreicht das Ziel in der Bundesliga Gerardo Seoane Der Schweizer Coach der Werkself hat den Klub gleich in seinem ersten Jahr an der Seitenlinie zurück in die Königsklasse geführt. Er ließ sich trotz großer Verletzungssorgen nach der Winterpause nicht von seinem Weg abbringen und schaffte es, alle Profis für seine Idee vom Spiel zu begeistern. Einzig das Aus im Europa-League-Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo trübt den insgesamt positiven Gesamteindruck des 43-Jährigen im zweiten Saisonabschnitt. ⇥Note: 2

Moussa Diaby Der französische Nationalspieler hat auch in der zweiten Saisonhälfte unter Beweis gestellt, dass er den Unterschied ausmachen kann. Mit seiner Schnelligkeit ist er ein steter Gefahrenherd für gegnerische Defensiven. Gegen Augsburg gelang ihm beim 5:1 im Januar sein erster Dreierpack in der Bundesliga, aber auch als Vorlagengeber konnte das von englischen Klubs umworbene Talent überzeugen: Er war an beinahe einem Drittel aller Bayer-Tore beteiligt. Zu seinen offensichtlichen Qualitäten kommt hinzu, dass er kaum ein Spiel verpasst. Abgesehen von zwei Partien in der Hinrunde, die er gesperrt fehlte, stand der gebürtige Pariser in jedem Bundesliga-Spiel in der Startformation. Note: 2+

Paulinho Überragte mit zwei Jokertoren in nur neun Minuten beim 2:0-Erfolg im März beim VfL Wolfsburg und trug sich anschließend noch zwei weitere Male in die Torschützenliste ein. Um sich nachhaltig für einen Platz in der ersten Elf zu empfehlen, spielte der Brasilianer allerdings häufig zu durchschnittlich. Vor allem die Entscheidungsfindung im letzten Drittel sowie die Handlungsschnelligkeit bleiben ein Problem des Brasilianers. Sein Verbleib unter dem Bayer-Kreuz ist nach vier Saisons weiter ungewiss. Note: 3

Amine Adli Zog sich bei einem Qualifikationsspiel mit der französischen U21 einen Sehnenriss im Oberschenkel zu und verpasste damit die entscheidende Phase in der Liga. Der 22-Jährige hatte zuvor – zumeist als Joker – durchaus den ein oder anderen starken Moment. Um aber mehr als eine Alternative zu sein, fehlt es dem Flügelangreifer an Durchsetzungskraft. Note: 3

Karim Bellarabi Immer wenn der Routinier gerade zu alter Form zu finden scheint, setzt ihn eine Verletzung außer Gefecht. Die vergangene Rückrunde macht da keine Ausnahme. Stand dieses Kalenderjahr zusammengerechnet lediglich etwas mehr als vier komplette Partien auf dem Rasen, steuerte in 389 Minuten Einsatzzeit aber immerhin zwei Tore und zwei Vorlagen bei. Note: 2-

Patrik Schick Der Tscheche schraubte sein Torekonto in der Rückrunde auf 24 Treffer für die gesamte Spielzeit hoch. Nur Stefan Kießling (25 Tore in einer Saison) war für den Werksklub erfolgreicher. Diesen Rekord hätte der 26-Jährige, der unlängst seinen Vertrag in Leverkusen vorzeitig bis 2027 verlängert hat, wohl auch gebrochen, hätte er nicht zwischenzeitlich mehrere Wochen wegen eines Faserrisses pausieren müssen. Sowohl als Torjäger aber auch als Anspielstation und Ballverteiler ist der 26-Jährige für die Werkself von enormer Bedeutung. Note: 1

Sardar Azmoun Der Winterzugang aus St. Petersburg brauchte einige Wochen, um nach kleineren Blessuren wieder fit zu werden und sich in Wettkampfform zu spielen. Fand zum Ende der Saison dann aber immer besser rein und deutete vor allem in den Partien bei Greuther Fürth und gegen Eintracht Frankfurt an, weshalb die Leverkusener Verantwortlichen ihn unbedingt verpflichten wollten. Note: 2-