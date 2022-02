Bayer-Profis auf Länderspielreisen : Tapsoba verpasst Finaleinzug beim Afrika-Cup knapp

Edmond Tapsoba reagiert auf das 1:3 gegen den Senegal. Foto: AP/Sunday Alamba

Leverkusen Für Edmond Tapsoba und Burkina Faso geht es beim Afrika-Cup in Kamerun mit dem Spiel um den dritten Platz weiter. Während Charles Aránguiz mit Chile noch um das WM-Ticket zittern muss, haben Piero Hincapie und Ecuador bereits den Play-off-Platz sicher.

Burkina Faso hat den zweiten Endspieleinzug beim Afrika-Cup nach 2013 verpasst. Mit dem Leverkusener Innenverteidiger Edmond Tapsoba, der am Spieltag seinen 23. Geburtstag feierte, unterlagen die Burkiner im Semifinale dem Senegal mit 1:3. Im Spiel um den dritten Platz treffen Tapsoba und Co. am Samstag (20 Uhr) auf den Verlierer der am Donnerstagabend augetragenen Partie zwischen Kamerun und Ägypten.

Besser lief es derweil für zwei andere Nationalspieler aus Leverkusen. Mittelfeldspieler Charles Aránguiz feierte nach zuvor zwei Niederlagen in Serie einen 3:2-Erfolg in der WM-Qualifikation mit der chilenischen Auswahl gegen Verfolger Bolivien. Der Bayer-Profi wurde nach 70 Minuten ausgewechselt. In der nächsten Länderspielpause Ende März geht es für Chile noch gegen Brasilien und Uruguay. Derzeit belegt die Mannschaft Platz sechs in der Südamerika-Gruppe und wäre damit Stand jetzt nicht qualifiziert. Der Rückstand auf den Play-off-Platz beträgt zwei Punkte, für eine direkte Qualifikation fehlen drei Zähler.

Piero Hincapie und Ecuador haben indes mit dem 1:1 in Peru Platz drei in der Südamerika-Gruppe verteidigt. Sie haben damit zumindest das Play-off-Ticket sicher. In den verbleibenden Partien Ende März trifft Ecuador auf Paraguay und Argentinien.

(sb)