Neuer Vertrag Tapsoba sendet ein Signal an die Mitspieler

In den vergangenen Tagen und Wochen wurde Simon Rolfes mit Lob geradezu überhäuft. Nicht wenige werten die vor wenigen Tagen beendete Sommertransferperiode als die stärkste in der jüngeren Geschichte des Werksklubs. Sowohl in der Spitze als auch in der Breite hat der Sportgeschäftsführer von Bayer 04 die Mannschaft auf ein neues Level gehoben, hinzu kommt die Verlängerung mit dem gefragten Trainer Xabi Alonso. Und auch die jüngste Meldung aus Leverkusen werden die Fans des Tabellenführers mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen haben.