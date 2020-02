Bayer 04-Zugang Edmond Tapsoba : „Ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht“

Edmond Tapsoba (l.) und Portos Moussa Marega kämpfen um den Ball. Foto: dpa/Federico Gambarini

Porto Bayer Leverkusens Winterzugang Edmond Tapsoba hat sich erstmals zu seiner Rolle beim Werksklub geäußert. Am Donnerstag tritt er mit der Werkself zum Sechzehntelfinal-Rückspiel beim FC Porto an.

Vier Spiele hat Edmond Tapsoba seit seiner Ankunft in Leverkusen für die Werkself bestritten – alle vier hat Bayer 04 gewonnen. Ein Zufall? Wohl kaum. Der Innenverteidiger überzeugt bislang mit viel Ruhe am Ball, einem guten Stellungsspiel und Robustheit in den Zweikämpfen. Die 18 Millionen Euro Ablöse, die Bayer 04 kurz vor dem Ende der Wintertransferperiode für den Abwehrspieler bezahlt hat, scheinen gut angelegt zu sein.

Am Donnerstag (18.55 Uhr) gastiert der burkinische Nationalspieler mit seinem neuen Verein beim FC Porto. In der Hafenstadt im Norden Portugals geht es für den Werksklub nach dem 2:1 im Zwischenrunden-Hinspiel um den Einzug in das Achtelfinale der Europa League. „Es ist etwas Spezielles für mich, hier in Portugal zu spielen, denn hier hat alles angefangen“, sagte Tapsoba vor dem Abschlusstraining im „Estádio do Dragão“ am Mittwochabend.

Im August 2018 hatte Tapsoba für Vitoria Guimaraes, wo ihm in 32 Partien als Verteidiger bemerkenswerte neun Tore gelangen, sein Profi-Debüt gefeiert. „Es wird ein besonderer Tag“, erläuterte der 21-Jährige, „aber mein Herz ist jetzt in Leverkusen.“ Dass er seit seinem Debüt schon vier Pflichtspiele jeweils über 90 Minuten für Bayer 04 absolvieren durfte, habe ihn selbst überrascht. „Ich habe nicht gedacht, dass es so schnell geht“, betonte er.