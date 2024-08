Erstes Endspiel Bayer drückt auf den Reset-Knopf

Der Coach geht zuversichtlich in das vierte Pflichtspiel in Serie, an dessen Ende eine Siegerehrung ansteht. Die wenig berauschenden Ergebnisse in den Testspielen ändern derweil nichts an seiner Zuversicht mit Blick auf die neue Saison. „Wir haben rotiert, um allen Spielern genug Spielzeit zu geben. Das ist jetzt vorbei“, sagte Alonso. Sein Team müsse die positive Energie nutzen, die rund um den Klub herrscht. „Aber es geht wieder bei null los: für uns, für Stuttgart, für alle. Was war, ist egal. Im Fußball geht es ums Hier und Jetzt und die Zukunft. Was wir erreicht haben, ist schön, aber wir wollen weitermachen.“