Bayer-Kommentar : Leverkusen droht die Saison zu entgleiten

Meinung Leverkusen Bayer Leverkusen ist nach der 1:2-Heimpleite gegen Mönchengladbach auf dem Weg, die Saisonziele früh aus den Augen zu verlieren. Von der Euphorie der vergangenen Rückrunde ist nicht mehr viel übrig.

Der Frust sitzt nach der Niederlage gegen Mönchengladbach tief im Lager der Werkself. Es ist inzwischen Standard in Leverkusen, dass die Mannschaft mehr Ballbesitz hat als ihre Gegner, mehr Torchancen generiert, mehr Zweikämpfe gewinnt, eine höhere Sicherheit bei Pässen hat – und sich trotzdem nicht für ihren Aufwand belohnen kann. Die Erklärungsansätze dafür klingen stets ähnlich. Entweder fehlt Konzentration, Gier nach Toren, Konsequenz im Strafraum, oder defensive Abstimmung. Irgendwas ist immer. „Das war die schlechteste Halbzeit, seitdem ich da bin“ ist ein Satz, der so oder so ähnlich nicht zum ersten Mal in dieser Saison über die Lippen von Trainer Peter Bosz kam – und vielleicht auch nicht zum letzten Mal.