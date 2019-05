Nach 1:1 gegen Schalke : Bayer Leverkusen hat ein Finale in Berlin

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen ist mitten drin im Kampf um die Champions League. Das mehrfach videobeweisgeprüfte 1:1 gegen den FC Schalke beschert der Werkself ein packendes Saisonfinale gegen Hertha BSC.

„Alle im Stadion haben sich gewünscht, dass er sich die Szene mit Baumgartlinger nochmal anschaut, wie er es vorher ja auch gemacht hat“, sagte Völler, dessen Kritik Aytekin gelassen nahm. „Dass wir die Technik so einsetzen, wie in diesem Spiel, ist genau das, was der Fußball will“, sagte der Schiedsrichter. Er sei „heilfroh“ über den Videobeweis. Bei der Szene mit Baumgartlinger sei die Technik aber nicht nötig gewesen. Alles sei korrekt bewertet worden.

Während die Gelsenkirchener an die Zukunft denken, könnte die Gegenwart für Bayer 04 kaum relevanter sein. Am Samstag geht es in Berlin um Platz vier. Die Konkurrenz aus Frankfurt ist zeitgleich beim FC Bayern zu Gast, Dortmund tritt in Mönchengladbach an. „Wenn wir gewonnen hätten, müssten wir nicht so viel auf die anderen schauen. Vielleicht ist dieser Punkt aber noch Gold wert“, sagte Hradecky mit Blick auf die spannende Konstellation. „Wir müssen den Mund abputzen und gewinnen – das ist die einzige Lösung.“ Auch Völler ist trotz allem guter Dinge. „Wir haben gegen Schalke unsere Hausaufgaben nicht gemacht. In Berlin müssen wir es besser machen. Dann haben wir eine ordentliche Chance auf den vierten Platz“, sagte er.