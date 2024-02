Werkself mit Bestwerten Bayer dominiert auch die Statistik

Obwohl Deniz Undav die Enttäuschung tief ins Gesicht geschrieben stand, schwang bei der Analyse der 2:3-Niederlage seiner Stuttgarter in Leverkusen auch ein wenig stolz mit. „Die beiden besten Mannschaften der Liga haben gegeneinander gespielt“, sagte der Angreifer wenige Minuten nach dem Pokal-Aus seines Teams in der ARD – und löste damit eine Debatte in den Sozialen Medien aus.