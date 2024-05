Klub feiert erstmals das Double Dieser Erfolg wird Bayer Leverkusen lange prägen

Mit ihrer 51 Partien andauernden Serie an ungeschlagenen Partien hat sie weltweit Aufsehen erregt und sich in die Fußball-Geschichtsbücher eingetragen. Am Ende stehen die erfolgreichste Saison der Klubgeschichte und so viele Titel wie in allen Spielzeiten zuvor zusammen. Nur die Gelegenheit, aus einer historischen Saison eine legendäre zu machen, ließ Bayer durch die Pleite im Endspiel um die Europa League in Dublin liegen.