Vor Bayers Auftaktspiel Diese Plätze sind bei Alonso noch offen

Mittelfeld Was den defensiven Part betrifft, deutet alles auf das Duo Robert Andrich/Exequiel Palacios hin. Gleichwohl beide in der Partie gegen den FCK durchaus Schwächen offenbarten, dürften sie derzeit die Nase vorn haben. Den beiden ehemaligen Hoffenheimern Nadiem Amiri und Kerem Demirbay hingegen droht im ersten Pflichtspiel des Jahres ein Platz auf der Bank. Auf der rechten Seite führt indes kein Weg an Jeremie Frimpong vorbei, dem vielleicht konstantesten Bayer-Profi in der ersten Saisonhälfte. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich Mitchel Bakker seit der Übernahme von Alonso im Aufwind. Er stand mit Ausnahme des verlorenen Leipzig-Spiels in neun von zehn Pflichtspielen in der ersten Elf – trotz auch gegen Kopenhagen erneut offensichtlicher Mankos im Pass- und Stellungsspiel. Nicht auszuschließen ist zudem, dass Alonso den jüngsten Zugang der Werkself, Sechser Noah Mbamba, schon in den Kader beruft. Der 18-jährige belgische U-Nationalspieler gab am Montag beim 5:0-Sieg im Test gegen die eigene U19 eine erste Kostprobe seines Könnens ab und wirkte dabei durchaus stabil.