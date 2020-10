Nach Arias-Verletzung : Diese Spieler wären für die Werkself zu haben

Skandalsammler mit Unschuldsmine: Mario Balotelli, Deutschlands italienischer EM-Schreck von 2012, ist derzeit vertrags- und damit arbeitslos. Foto: AP/Gianluca Checchi

Leverkusen Das Transferfenster ist geschlossen. Doch Profis, die derzeit keinen Vertrag haben, könnte Bayer 04 trotzdem noch verpflichten. Wir zeigen nach der Arias-Verletzung, welche prominenten Spieler zumindest theoretisch noch zum Werksklub stoßen könnten.

Das nächste Bundesliga-Spiel am Samstag in Mainz (15.30 Uhr) wird die Werkself ohne einen ihrer Sommerzugänge bestreiten. Patrik Schick verpasst wegen seines Faserrisses noch mindestens ein bis zwei Partien, Santiago Arias dürfte nach seinem Wadenbeinbruch beinahe die komplette Saison ausfallen. Und Bayers dritter Zugang, Lennart Grill, ist derzeit hinter Stammtorhüter Lukas Hradecky und Ersatzmann Niklas Lomb nur dritte Wahl. Viele Fans von Bayer 04 fordern daher nicht zuletzt angesichts des eng getakteten Spielplans weitere Verstärkung. Wir zeigen, welche Optionen Sportdirektor Simon Rolfes – zumindest in der Theorie – nach Ende der Wechselfrist noch bleiben, um den Kader zu ergänzen.

Abwehr In Antonio Valencia wäre ein Rechtsverteidiger zu haben, dem in puncto Erfahrung in Leverkusen kaum jemand das Wasser reichen kann. Der inzwischen 35-Jährige trug bis 2019 und insgesamt zehn Jahre das Trikot von Manchester United, gewann mit den „Red Devils“ 2017 die Europa League und wurde zudem zwei Mal Englischer Meister. In der vergangenen Spielzeit lief der ecuadorianische Nationalspieler für LDU Quito in seinem Heimatland auf. Seit diesem Sommer ist das 1,81 Meter große Kraftpaket vereinslos.

Info Weitere prominente Profis auf Vereinssuche Abwehr Ezequiel Garay, Roman Neustädter Mittelfeld Jack Wilshere, Kwadwo Asamoah, Shinji Kagawa, Fabian Johnson, Samir Nasri, Sturm Danny Welbeck, Alexandre Pato

Ebenfalls ohne Vertrag ist ein ehemaliger Schützling von Trainer Jürgen Klopp: Nathaniel Clyne. Er ist 29 Jahre alt, absolvierte bislang 14 Partien für die englische Nationalmannschaft und stand bis vergangenem Sommer beim FC Liverpool unter Vertrag. Vor der Meistersaison der „Reds“ riss sich der in London geborene rechte Außenverteidiger jedoch in einem Test gegen Dortmund das Kreuzband und bestritt kein Spiel mehr für das Team aus der Hafenstadt. Jetzt hält er sich bei seinem Jugendklub Crystal Palace fit.

Sturm Dass Bayer 04 gerne noch einen Angreifer verpflichtet hätte, ist nach dem gescheiterten Last-Minute-Transfer des Bremers Milot Rashicas verbrieft. Ein Blick auf die Liste der aktuell vertragsfreien Stürmer zeigt, dass mehrere namhafte Profis mit Torinstinkt noch ohne neuen Klub dastehen – darunter auch der 34-jährige Mario Mandzukic. Der kroatische Vize-Weltmeister von 2018 spielte in seiner Karriere schon für Bayern München, VfL Wolfsburg, Atlético Madrid und Juventus Turin. Im Januar schloss sich der 1,90 Meter große Angreifer dem katarischen Erstligisten Al Duhail SC an, ist seit der Auflösung des Vertrags im Juli aber vereinslos. Unter anderem sollen Besiktas Istanbul und Lokomotive Moskau in den vergangenen Woche Interesse am Profi mit der beeindruckenden Titelsammlung gezeigt haben. Die Gehaltsvorstellungen des Routiniers sollen es jedoch in sich haben.