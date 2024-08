Letzter Test vor dem Saisonstart Diese Profis müssen sich jetzt zeigen

Odilon Kossounou Bayers Arika-Cup-Sieger durfte in allen bisher absolvierten Testpartien jeweils von Beginn an als rechtes Glied der defensiven Dreierkette auflaufen. Beim 2:1-Sieg zum Auftakt in Essen wirkte der Ivorer bisweilen unkonzentriert und auch beim darauffolgenden Remis (2:2) beim RC Lens bot er keine überzeugende Vorstellung, als er etwa bei der Flanke der Franzosen vor dem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 zu viel Abstand ließ. In London ging er dann mit der gesamten Mannschaft unter. Will der 23-Jährige, der in der Rückserie der Double-Saison nicht mehr an die starken Auftritte vor der Winterpause anknüpfen konnte, seinen Platz im Team verteidigen, wird er sich steigern müssen.