Rotation im großen Stil Bayers zweite Reihe überzeugt noch nicht

Für Nadiem Amiri war das 5:2 in Sandhausen ein besonderes Spiel. Nicht nur, weil Bayer Leverkusen in den Schlussminuten drei Tore erzielt und das Achtelfinale erreicht hat, sondern vor allem, weil er das erste Mal in dieser Saison in der Startelf stand. Nach seinem kurios gescheiterten Wechsel zu Leeds United im Sommer spielt der 27-Jährige nur noch eine Nebenrolle in der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso. Der Konkurrenzkampf ist hart und auch genau so gewollt. Amiri ist mit seinem eher diffusen Profil als Mittelfeldspieler zwischen Sechser und Achter zu einem Spieler für die Rotation geworden. Die war in Sandhausen krasser denn je. Auf acht Positionen veränderte Alonso seine Anfangsformation – auch mit Blick auf das wichtige Ligaspiel am Samstag bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr).