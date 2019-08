2. Pokalrunde ausgelost : Bayer Leverkusen trifft auf Aufsteiger Paderborn

Leverkusens Rekordzugang Kerem Demirbay (l.) im Duell mit Paderborns Christian Strohdiek. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen hat Heimrecht in der in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Das Team von Peter Bosz muss erneut gegen den Ligarivalen SC Paderborn antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um 18.17 Uhr zog Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder das Los für die Werkself: den SC Paderborn. Damit kommt es in der zweiten Runde des DFB-Pokals zur Neuauflage des Duells vom ersten Spieltag. In dem hatten sich die Leverkusener am Tag zuvor nach anfänglichen Problemen mit 3:2 (2:2) gegen die Ostwestfalen durchgesetzt.

Sportdirektor Simon Rolfes äußerte sich wie folgt zum Zweitrundenduell: „Ein sehr anspruchsvolles Los, wie das Bundesliga-Duell gegen Paderborn bewiesen hat. Es ist schön, dass wir ein Heimspiel haben. Und natürlich wollen wir auch dieses Spiel für uns entscheiden.“

Während der Champions-League-Teilnehmer aus dem Rheinland in der ersten Runde vergleichsweise souverän 4:1 beim Regionalligisten in Aachen gewonnen hatte, benötigte der Aufsteiger beim Regionalligisten Rödinghausen den Umweg über das Elfmeterschießen, um in die zweite Runde einzuziehen. Die wird am 29./30. Oktober ausgetragen. Das Finale in Berlin steigt am 23. Mai 2020.

In der vergangenen Spielzeit hatte sich die Werkself, Pokalsieger 1993, in der dritten Pokalrunde beim Zweitligisten FC Heidenheim (1:2) blamiert. Paderborn war erst im Viertelfinale am Hamburger SV gescheitert (0:2).

(sb)