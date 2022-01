Neues Jahr, alte Probleme : Die Werkself sucht die letzten paar Prozente

Leverkusen Das 2:2 gegen Union Berlin ist eine Fortsetzung der Schwächen aus der letzten Woche der Hinrunde. Nicht nur bei Gegentoren fehlt bei Bayer 04 Leverkusen die absolute Intensität.

Lukas Hradecky atmete vermutlich erstmal kräftig durch, als der Schlusspfiff ertönte. Wenige Sekunden zuvor war noch ein Schuss von Bastian Oczipka an den rechten Pfosten geklatscht – nicht die einzige Chance von Union Berlin in der Schlussphase, aus dem 2:2 doch noch einen Auswärtssieg gegen Bayer zu machen. „Die Art und Weise war am Ende ein bisschen schrecklich“, sagte Bayers Kapitän nach aufwühlenden 93 Minuten in der zuschauerfreien BayArena. Mit dem Remis sei er daher nicht unzufrieden. „Hauptsache, wir haben gepunktet nach der schwierigen letzten Woche der Hinrunde.“